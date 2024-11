Civitella avrà un ufficio postale più moderno

Da giovedì 14 novembre, l’ufficio postale di Civitella è interessato da lavori di ammodernamento per permettere l’inserimento dei servizi Polis e migliorare la qualità dell’accoglienza. La sede è infatti inserita nell’ambito del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ che interessa anche 26 uffici della la Provincia di Forlì-Cesena dove saranno disponibili i certificati Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr (la banca dati unica del Ministero dell’Interno), e i servizi ‘Atti di Volontaria Giurisdizione’ oltre alle istanze di ‘Nomina Amministratore di Sostegno’ e ‘Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito’. La riapertura è dell’ufficio di viale Roma 32 è prevista per giovedì 5 dicembre.

"I cittadini di Civitella, per tutte le operazioni non in circolarità (riscossione ratei pensionistici, servizi universali pagamenti e corrispondenza) – si legge nella nota di Poste italiane –, potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Galeata in via Castellucci dove troveranno uno sportello a loro dedicato, dal lunedì al venerdì (8,20 -13,45) e il sabato fino alle ore 12,45. Oppure, potranno rivolgersi all’ufficio di Meldola, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35".

"L’intervento di Poste italiane è molto importante – commenta il sindaco Claudio Milandri – in quanto la politica dell’azienda cerca di intercettare le nuove esigenze dei cittadini. Infatti Poste Italiane partecipa al Piano Complementare al Pnrr con il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo. L’obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne attraverso due principali linee di intervento come lo ‘Sportello Unico’ e gli ‘Spazi per l’Italia’. Fin qui le novità che incoraggiamo – conclude il primo cittadino –, ma non ci dimentichiamo le battaglie del passato, per fortuna vinte, per mantenere in vita ad esempio l’ufficio postale di Voltre che rimane aperto il giovedì dalle 8,20 alle 13,45. Il mio è un comune montano vasto con ben 11 frazioni difficili da raggiungere a causa di una rete viaria sconvolta dalle alluvioni. Essere riusciti a mantenere almeno una apertura settimanale a Voltre ha un forte valore simbolico per i residenti ed evitare nuovi trasferimenti verso la pianura e i centri di fondovalle".

Oscar Bandini