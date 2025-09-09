Civitella, col Rotary Club Tre Valli il progetto ‘Muoviamoci insieme’

Si rafforza il legame tra la comunità di Civitella e il Rotary Club Forlì Tre Valli-Distretto 2072. Nei giorni scorsi una folta delegazione di soci ha visitato il paese bidentino per ribadire il sostegno finanziario al progetto di ginnastica posturale con valutazione fisiatrica e di inclusività sociale ‘Muoviamoci insieme. Sviluppo inclusivo su base comunitaria’, coordinato da Pro loco di Civitella e Auser.

"L’attività di sviluppo inclusivo di comunità è in favore di persone in difficoltà sociale – hanno spiegato la presidente Rotary Lorena Mignogna e quello della Pro loco Giovanni Felice –, che non possono permettersi di accedere ai servizi. Un’attività che ha incontrato il favore di tante persone della terza età entusiaste sia del servizio che dei momenti di convivialità". Un’attività sociale gratuita proposta a suo tempo dall’imprenditrice meldolese Cristina Bacchi e che vede tra i professionisti che si sono messi a disposizione il dottor Germano Pestelli e il fisioterapista Maurizio Landi.

"I soci del Rotary hanno potuto ammirare, grazie a Sergio Menghetti e Valentina Felice, anche le bellezze del rione e della chiesa del Carmine al Castello – ha aggiunto la vice sindaca Stefania Marchi –, area del paese poco conosciuta ma che sta vivendo una rinascita. Poi c’è stata la visita al Santuario della Madonna della Suasia, uno degli edifici religiosi simbolo della val Bidente, curata da Marco Ravaioli (priore della Confraternita laica che gestisce il complesso) e alla sede dei Vigili del fuoco volontari, presidio fondamentale per il territorio". Infine, visita alla rocca dove l’Auser ha curato la cena (nella foto) a base di prodotti locali e dei vini della linea simbiotica della Poderi dal Nespoli.

Oscar Bandini