Civitella, corsa contro il tempo. La mappa dei lavori dopo le frane

È una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza la rete viaria comunale e vicinale ad uso pubblico del vasto territorio agricolo di Civitella, sconvolto dalle alluvioni del 2023 e 2024. Ma, nonostante le difficoltà, – commenta il sindaco Claudio Milandri – sono contento dell’avanzamento dei lavori per far tornare alla normalità la viabilità in tempi accettabili, anche se le criticità da superare sono ancora numerose.

Gli interventi nelle strade individuate al di là delle specificità hanno riguardato e riguarderanno la realizzazione di drenaggi al fine di allontanare le acque e salvaguardare la sede stradale onde evitare nuovi smottamenti; la realizzazione di nuovi tombini stradali e pulizia degli esistenti, riempiti completamente da detriti e ramaglia; la risagomature della sede stradale nei tratti danneggiati dalle frane con realizzazione di nuovo cassonetto con materiale inerte (pietrisco 40/70 e misto granulare stabilizzato); il taglio alberature pericolanti ed eventuali opere di sostegno della sede stradale. Ma vediamo nello specifico dove i lavori sono stati conclusi e rendicontati.

Su 26 strade comunali interessate, 9 rientrano in questa categoria: San Giovanni in Squarzarolo (300.000 euro); Bonalda (120); Castagnolo (60); Pescaglie (36); Montefantini (80); Petrella via Piana (100); San Paolo in Aquiliano (80); Pian di Berto Rullato (40) e Cusercoli Favale (600). Nella seconda fascia dei lavori conclusi, ma non rendicontati troviamo: Voltre Seguno (300 mila) e Cigno Seguno (40). Le strade dove i lavori sono in corso di esecuzione: Seggio Montevecchio (400 mila); Cà Bionda Farneto (250); Seggio Campore Castellaro Collina (600). Sono tre le strade i cui lavori sono già stati aggiudicati: Castellonchio (40); Castagnolo (390) e Civorio Montarsiccio (358). Sono invece 4 le strade per le quali la progettazione è stata approvata: Mastalsò (250 mila); San Martino Collinaccia quartiere (250); Voltre Cella Budriolo San Paolo Bonatta (250); Nespoli Raggiolo Aglietto (200). E ancora quattro le strade con progettazione in corso o da approvare: Castellonchio (300); Purgatorio Limbo (200); Pertino (300); Roncopresso Pugni Brocchi Pratino (600).

"Il totale dei lavori è pari a 6.144.000 euro – aggiunge il primo cittadino. A questa somma va aggiunta quella di 1.550.000 euro relativa a cantieri su 6 vicinali (Cusercoli Favale Monte Bruchelle, San Paolo Farneto, Pian di Spino Massarola Palazzo Bofondi, Seggio Montevecchio, Le Bruciate e Cà Faggiola). Un lavoro notevole per i dipendenti del nostro ufficio tecnico, che ringrazio per l’impegno profuso sia durante l’emergenza che dopo, insieme all’assessora all’agricoltura Lisa Paganelli, ai progettisti e le ditte che sono impegnate su più fronti. Tanto è stato fatto, ma molto resta da fare – aggiunge Milandri – ma l’impegno a rimettere in sesto il territorio sconvolto dalle frane non si ferma. L’obiettivo è di dare risposte ai residenti, agli allevatori e agli agricoltori, vere sentinelle e custodi delle nostre colline".

"Per quanto riguarda le strade provinciali di Civitella – conclude l’assessora Paganelli – dal 1 ottobre partiranno i lavori sulla Sp68 Voltre-Giaggiolo, con tre punti di intervento e la Sp78 Pian di Spino-San Matteo, con due punti di intervento, entrambe finanziate dal Pnrr, mentre per la Sp102 Giaggiolo-Pian di Spino è in corso l’affidamento dei lavori e si prevede il loro inizio entro fine ottobre. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture stradali".

Oscar Bandini