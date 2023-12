Civitella, così l’Avis punta tutto sui giovani

La sezione Avis di Civitella-Cusercoli punta decisamente sui giovani per tramandare il messaggio che "donare il sangue fa bene". La sezione Avis ‘Sergio Montoni’ guidata dal presidente Lucia Masini ha partecipato infatti recentemente alla Fiera dei Santi di Civitella con gazebo e materiale informativo proprio per sensibilizzare le nuove generazioni e non solo sull’importanza della donazione del sangue per il bene della comunità.

"I nostri donatori sono circa un centinaio – commenta il consigliere Francesco Casadei –. Siamo convinti che sia stata una giornata positiva e siano contenti che assieme a noi si siano prestati dei giovani volontari; li abbiamo chiamati volontari per un giorno. Questa giornata l’abbiamo dedicata a loro, perché siamo sicuri che il potere della loro voce in futuro ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati, non solo per la donazione del sangue, ma anche per essere parte di un direttivo con idee organizzative nuove. Saremo ben lieti di aiutarli in qualsiasi momento – conclude Casadei – perché loro sono il nostro domani". La giornata è riuscita e lo stesso assessore alle politiche giovanili di Civitella Francesco Samorani si è complimentato con i giovani volontari presenti e i responsabili della storica sezione per l’evento.

o.b.