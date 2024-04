Civitella, domani sera si parla di ‘Educare alla salute’ e famiglia

Il Comune di Civitella, con Acat Romagna, Istituto Comprensivo e associazioni del territorio, promuove domani nella sala del consiglio (viale Roma 19) l’incontro ‘Educare alla salute. L’importanza della famiglia e della rete sociale come risorsa per la prevenzione e la promozione del benessere’. Alle 20.30 lettura di Gloria Nanni di ‘Nati per leggere’ e i saluti del sindaco Claudio Milandri, interverrà Michele Sanza (direttore del Servizio dipendenze patologiche Ausl Romagna). Poi storie di vita con le testimonianze di Andrea Giampietri (presidente Atac Romagna), l’intervento di Daniela Poggiali (amministratore unico dell’Asp San Vincenzo de Paoli) e l’illustrazione dei risultati del lavoro svolto nelle scuole da parte della dirigente scolastica Giovanna Tarantola e del Comitato Meldolese per la prevenzione delle tossicodipendenze. Modera l’assessora al welfare Stefania Marchi.