Civitella, domani torna il Carnevale

Domani a Civitella, in piazza Giacomo Matteotti e nelle vie adiacenti del centro ecco l’edizione n. 64 del Carnevale Civitellese, promosso dall’omonima associazione insieme al Comune e alla Pro loco. Dal mattino canti e balli al mercato contadino e stand gastronomico a pranzo e merenda con dolci e vin brulè. Dalle 14.30 sfileranno i gruppi mascherati ufficiali con la musica itinerante di ‘Brass to house’. Ingresso ad offerta libera. In caso di maltemposi si posticipa al 9 marzo (www.carnevalecivitellese.it, Facebook e Instagram).