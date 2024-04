Civitella e Cusercoli, torna la maratona ’eco’

E’ possibile iscriversi entro l’11 aprile al Plogging day ‘Di corsa per l’ambiente. Maratona ecologica per le vie di Civitella e Cusercoli’ organizzata da Alea Ambiente in collaborazione con il comune bidentino al top della raccolta porta a porta e in calendario sabato 13 aprile. Possono partecipare tutti i cittadini senza limitazioni di età, ma i minori devono essere accompagnati da un adulto. È possibile partecipare in forma singola e in gruppo: al momento dell’iscrizione occorre necessariamente indicare il numero dei componenti del gruppo (adulti e bambini). Si parte alle 9,30 dall’area verde adiacente al Municipio di Civitella (viale Roma 56). Qui il referente di ogni gruppo iscritto riceverà un kit di pulizia, composto da: pinze, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata (carta, plastica, indifferenziato).

I partecipanti puliranno le vie cittadine e alcune aree verdi di Civitella di Cusercoli in sicurezza, raccogliendo i rifiuti a terra utilizzando i guanti e le pinze e di differenziare i materiali. Si possono raccogliere solamente i rifiuti di medie/piccole dimensioni, evitando quelli ingombranti o quelli potenzialmente pericolosi (es. infiammabili, elettronici, etc). Al termine ristoro per i partecipanti. "L’obiettivo principale di questo evento è – precisa il vicesindaco di Civitella con delega all’ambiente Antonio Dattoli - attirare la massima attenzione sull’inquinamento ambientale. Alea Ambiente e gli amministratori locali sono sempre alla ricerca di soluzioni per mettere al centro l’ambiente e la protezione del bene comune. Il 13 mattina faremo una corsa amica per l’ambiente (il Plogging), che ci permetterà di raccogliere rifiuti per le strade dei centri urbani e nei giardini di Civitella e Cusercoli. Un’attività salutare che ci permetterà di mantenerci in forma e allo stesso tempo di prenderci cura concretamente dei luoghi in cui viviamo e che amiamo. Il Plogging è adatto a tutti, infatti per praticarlo occorre semplicemente amare le passeggiate o comunque lo sport all’aria aperta. Un aspetto da non sottovalutare – conclude – è proprio l’interesse crescente per l’ambiente da parte dei giovani, delle associazioni e delle comunità, che si impegnano concretamente per combattere l’inquinamento. Lo sport e l’ambiente insieme ci aiutano a condividere l’attenzione per il pianeta, a creare lo stimolo per fare attività fisica e al tempo stesso ripulire i parchi, le strade e il fiume Bidente".

Oscar Bandini