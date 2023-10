Civitella e Galeata: fiere, mostre e musica

Due giorni di festa a Civitella e Galeata, dove l’1 e il 2 novembre corrispondono alle tradizionali fiere, precedute da diversi eventi.

La fiera dei Santi di Civitella promossa dalla omonima associazione, dalla Pro loco e dal Comune prende il via domani, data che da secoli scandisce il grande mercato ambulante per le vie e le piazze del paese fin dal primo mattino, con angoli dedicati in particolare ai produttori agricoli della val Bidente che stanno puntando sempre di più al biologico e al bio simbiotico. Mostra bovini e mercato vitelli da ristallo e animali domestici insieme al mercatino dell’ingegno e agli stand gastronomici completano l’offerta. Anteprima ideale è stata l’inaugurazione della mostra fotografica alla Rocca del Castello ‘Fermo Immagine. Viaggio fotografico’ curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti e l’esposizione delle opere degli artisti Mario Di Cicco e Michele Chierici ‘Le rime mancanti’. Un racconto quello dei curatori incentrato sul lungo viaggio attraverso foto, manifesti ed oggetti della banda comunale con il bandista decano da 70 anni Gastone Mambelli, poi il Rally delle Colline romagnole con i campioni locali, insieme a gite, campeggi e feste. L’artista Di Cicco presenta un progetto grafico che illustra le poesie di Ruffillo Budellacci, mentre Chierici ha creato figure in pietra. Nel pomeriggio inoltre, alle 16, alla Rocca del Castello è in calendario il concerto di clarinetto ‘Sette Finestre’ del maestro Michele Fontana.

Anche a Galeata entra nel vivo domani la 44ª edizione della fiera del cavallo e del puledro, organizzata dalla Pro loco e sostenuta da Comune, Gal Altra Romagna, Gruppo Cavallari, Unpli provinciale e Associazione Regionale Allevatori. Nell’area feste coperta di via Castellucci si parte alle 9,30 con le iscrizioni mentre alle 10 apre il Villaggio Galeata Cavalli con il battesimo della sella, l’inaugurazione ufficiale della mostra mercato cui faranno seguito le rassegne morfologiche, il pranzo dei cavalieri e alle 16.30 lo spettacolo ‘Cavalli ed emozioni’. Giovedì 2 si continua con lo stesso schema con alle 16 ‘Best in show i campioni di razza’, l’assegnazione del Premio Teodorico e alle 17 lo spettacolo equestre ‘Guinness World Records’ con Andrea Galluppi. Sempre il 2 mercato ambulante nel centro storico. Info: 348.4772492. "L’appuntamento della fiera cavalli per Galeata è un fiore all’occhiello – commenta il sindaco Francesca Pondini – . Galeata sta puntando in maniera decisa al rafforzamento di iniziative e spettacoli che possono attrarre un pubblico sempre più vasto e favorire così la rete commerciale".

Oscar Bandini