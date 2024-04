Civitella, ex macello e via Costa da riqualificare

Sono stati assegnati alla impresa Zambelli i Galeata i lavori per riqualificare l’ex macello di Civitella e la zona limitrofa del punto bus di via Andrea Costa. La Regione ha finanziato il progetto di rigenerazione urbana del costo di 690.125 euro con un contributo di 552.100 euro, mentre la quota di cofinanziamento comunale è pari a 138 mila euro. "L’obiettivo è recuperare le aree del centro storico in stato di abbandono e ricostruire ex novo le due pensiline del punto bus di via Costa – precisa il sindaco Claudio Milandri – che coincide in quel tratto con la provinciale Bidentina. Costruite infatti anni ‘60 in cemento armato, sono molto impattanti e non consone a un ingresso al paese: saranno abbattute e ricostruite in corten". Il progetto esecutivo ha individuato nella riqualificazione delle pensiline la possibilità di ampliare l’attività produttiva in quanto a Civitella ogni domenica viene storicamente organizzato il mercato, esteso a tutto il paese, per il quale sono stati effettuati dei lavori di riconversione, inserendo il mercato contadino in piazza Matteotti adiacente alle pensiline.

"Questa scelta permette di ampliare la vivibilità degli spazi per i cittadini, attratti da plurimi servizi collocati alla fermata dell’autobus e all’ex-macello, inutilizzato da tempo. Sarà dunque possibile – conclude – offrire servizi diversificati, sfruttando maggiori capacità attrattive verso una maggiore convivenza e fruibilità del paese".