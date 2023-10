Civitella fa festa con la Fiera dei Santi

Parte questa domenica la Fiera dei Santi di Civitella che affonda le sue radici addirittura nel XVII secolo, con l’inaugurazione alle ore 11, alla Rocca del Castello e con l’intervento musicale del Corpo bandistico Maurizi, della mostra fotografica ‘Fermo Immagine. Viaggio fotografico’ curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti e l’esposizione delle opere degli artisti Mario Di Cicco e Michele Chierici ‘Le rime mancanti’. Aperture: domenica 29 ottobre, 5-12 e 19 novembre (orario 10-12.30) e il 1° novembre (9-18).

Sono soprattutto i volontari della Associazione Fiera dei Santi e della Pro loco a sobbarcarsi l’onere e l’onore di far funzionare una macchina sempre più complessa dal punto di vista burocratico e gestionale, con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’ Associazione regionale allevatori e il supporto del volontariato locale.

La ‘Mostra Capi Bovini e Mercato dei Vitelli da Ristallo e animali da cortile’, in calendario mercoledì 1° novembre, sarà poi il momento più attesa della Fiera dei Santi. Infatti il Comune bidentino da anni scommette sull’agricoltura e questa fiera è diventata la vetrina dei prodotti di qualità del territorio. Ai nostri giorni l’esposizione dei capi di bestiame si è in parte ridotta, ma grazie alla presenza di mucche, tori (e non mancheranno anche i suini con la mora romagnola) e numerose razze di animali da cortile, produttori e consumatori si incontreranno in piazzale Berlinguer fin dal mattino, dove si svolgeranno diverse iniziative sempre con l’intento di valorizzare le produzioni e i produttori della zona.

"Civitella è un comune a decisa vocazione agricola – commentano il presidente Giovanni Felice e il vice presidente della Pro loco Marco Lorusso –, come dimostra il successo del mercato contadino domenicale ‘Voler bene alla terra’, un paese e un territorio dove la linea biologica si sta decisamente affermando, con migliaia di capi di bestiame dai bovini ai suini, agli ovini passando per le aziende avicole. Ma nell’ultimo decennio hanno preso vigore anche i produttori di castagne, formaggi, salumi, miele, marmellate a indirizzo biologico, naturalmente ciliege senza dimenticare alcune aziende vitivinicole di qualità della valle del Bidente. Civitella – concludono – è famosa inoltre per la produzione di pane montanaro molto richiesto nelle città romagnole".