Civitella, festa per ’Da Piseppo’: nuova avventura

E’ stato un vero e proprio evento per Civitella l’inaugurazione del nuovo locale ‘Da Piseppo’ che ha visto la partecipazione nei giorni scorsi di un migliaio di persone tra amici e conoscenti da tutta la Val Bidente ad incoraggiare la nuova avventura in cucina della famiglia Leoni. Inaugurazione con la presenza della Banda comunale, degli Sgumbiè e di un dj. Il nuovo locale in piazza XXV aprile è stato inaugurato non a caso dal sindaco Claudio Milandri con tanto di fascia tricolore e la foto rappresenta plasticamente il passaggio di testimone dai genitori Renato e Mirella (e ancor prima da Mirella e Mara che aprirono la trattoria nel 1979 in via Garibaldi) che dal 1987 sempre nella stessa piazza hanno gestito la trattoria prima del passaggio a Cristian e Federica Leoni dal 2007 al 2022.

"Prima di arrivare ad oggi va ricordata la gestione di mia sorella Federica con Cristian – precisa Filippo Leoni – che hanno fatto conoscere il locale soprattutto per l’alta qualità della pizzeria in gran parte della Romagna tanto da essere segnalati nelle guide più prestigiose. Ora siamo entrati io e la mia compagna Chiara Vitali. Insieme sempre a Cristian e Federica, al supporto di Nicole, Elena, Roberto e dello chef di grande esperienza Ronny Gattei che si è fatto le ossa in locali prestigiosi, cercheremo di dare un’anima a questo locale storico presente in vallata da quasi 45 anni". Locale ristrutturato, ambienti caldi sia nei colori che nell’utilizzo del legno e nell’arredo dove le tavole alla romagnola la fanno da padrone insieme, senza dimenticare la veranda a grandi vetrate che si affaccia sulla piazza, riscaldata tutto l’anno. "Cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze – aggiunge Filippo – proponendo menù settimanali a pranzo da 14,50 o 10 euro per chi lavora e saremo aperti (ad esclusione del mercoledì) sempre dalle 11 alle 24 (la domenica alle 10) per chi vuole fare merenda in qualsiasi momento". Menù all’insegna della tradizione romagnola con tagliatelle al ragù, trippa, spezzatino, coniglio alla contadina, panzanella, pinzimonio, ciambella romagnola... e spazio anche ai vegetariani. Pane, focacce grissini saranno prodotti da Cristian. "Valorizzeremo i produttori della vallata il più possibile (carni dei fratelli Martini e di Ravaglia, i formaggi di Trapoggio come le verdure dell’azienda Betti, le birre Mazapegul) e per quanto riguarda i vini, in primo luogo le etichette romagnole mentre per quelle nazionali mi avvalgo della consulenza di Francesco Falcone che collabora con me nella gestione dell’azienda vinicola Pertinello di Galeata. Proporremo una o due degustazioni al mese e ad incontri a tema gastronomico. Obiettivo valorizzare il più possibile la nostra bella Val Bidente".

Oscar Bandini