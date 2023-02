Civitella, grande show di bolle e concerto dei Ranaway al Carnevale

I volontari dell’Associazione Carnevale Civitellese impreziosiscono l’edizione numero 62 del Carnevale in calendario domani con due spettacoli molto apprezzati. Innanzitutto, in piazza Matteotti si esibiranno infatti gli artisti de Il Circo delle Bolle di sapone in su: spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dai tre intrattenibili protagonisti della scena, tre figure danzanti fuori dal tempo, che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole nascere dalle sole mani, in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico, rendendolo vitale e reattivo pronto a partecipare, a muoversi e cantare.

A seguire sul palco i giovani musicisti forlivesi della teen rock band Ranaway, che si è fatta apprezzare all’Ariston di Sanremo per l’edizione 2021 di ‘Sanremo Rock’. La formazione è nata da un’idea di Luca Medri. direttore artistico e didattico di Cosascuola Academy di Forlì. che gestisce anche la scuola di musica di Civitella.

I gruppi mascherati e il pubblico potranno inoltre contare sullo stand gastronomico che propone piadina fritta. Dolci di carnevale e vin brulè. Ingresso ad offerta libera. Alla Rocca del Castello si potranno apprezzare inoltre le immagini raccolte relative allo storico Carnevale di Civitella dai ricercatori Valentina Felice e Sergio Menghetti. Ingresso libero.

o. b.