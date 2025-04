Civitella, in programma l’incontro serale ’Educare alla salute’

‘Educare alla salute. L’importanza della scelta’ è il titolo dell’incontro in programma a Civitella nella sala consigliare venerdì sera alle 20.30. Dopo i saluti del sindaco Claudio Milandri, della vice sindaca Stefania Marchi, della dirigente scolastica Giovanna Tarantola e le riflessioni di Gloria Nanni dell’associazione Nati per leggere, interverranno Federica Righi (SerT Forlì) e Cristina Belli (presidente Acat Romagna). Seguiranno brevi drammatizzazioni portate in scena dai ragazzi delle scuole medie, in particolare dalle classi 2ªA di Civitella e 2ªB di Cusercoli, sarà lasciato spazio agli interventi del pubblico ed è previsto un buffet finale. La locandina della serata è stata realizzata dalle alunne Sveva, Emma e Chiara della 2ªB.