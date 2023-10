Civitella, incontri letterari al Mazapegul

Il noto birrificio romagnolo Mazapegul di Civitella propone la rassegna ‘Books&Beer -appuntamenti letterari’, a base di interviste, chiacchiere, presentazioni di libri e letture ad alta voce con scrittori e fumettisti organizzata da Mazapégul e Cocker – Beer &Cocktail Bar di Santa Sofia.

Si parte giovedì alle 20,30 al Mazapégul di via Ferruccio Parri 2 a Civitella con la presentazione del fumetto ‘Stand Up Comics’ di Luca Berlati. Una raccolta di storie brevi raccontate con ironia e comicità.

Invece martedì 21 novembre, sempre alle 20,30 sarà presentato il libro ‘La donna che rise di Dio’ di Roberto Mercadini. L’autore guida il lettore in un viaggio affascinante attraverso l’Antico Testamento, alla scoperta dei personaggi all’apparenza improbabili che Dio ha scelto per realizzare i suoi piani. Info e prenotazioni: 376.0130942.

Infine la rassegna troverà conclusione domenica 10 dicembre alle 18, in collaborazione con l’associazione Sohia in libris al Cocker di via Martiri della Libertà 7 a Santa Sofia è in calendario la presentazione della Graphic Novel ‘Tettonica’ di Sofia Assirelli. Una piccola località romagnola per una piccola, grande storia di crescita dallo humor leggero e spensierato. Per info e prenotazioni: 393.4177246. Ingresso gratuito.

o. b.