Civitella, incontro per la nascita della comunità energetica rinnovabile

L’amministrazione comunale di Civitella accelera sulla nascita della prima comunità energetica rinnovabile in Val Bidente cercando di dar vita a un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubblica amministrazione e piccolemedie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre a km 0, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Il secondo appuntamento aperto a tutti i cittadini è in calendario lunedì 23 gennaio, alle 21, presso la sala consigliare di Civitella in viale Roma. "I benefici delle comunità energetiche rinnovabili sono da una parte economici – precisa Fausto Faggioli, promotore delle comunità energetiche in quanto vice presidente dei Borghi Autentici Italiani e in collaborazione con l’Anci nazionale – grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità è infatti in grado di produrre un ‘reddito energetico’ da redistribuire. Aggiungiamo i benefici ambientali, perché si evita di produrre energia da fonti fossili liberando CO2. Infine sociali, perché questo processo stimola l’aggregazione sociale sul territorio – conclude – e si educano i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità urbana, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione". Saranno presenti, oltre agli amministratori del comune bidentino, i tecnici dello studio associato Albatros.

o.b.