Civitella, isolate le aziende Salvati 50mila pulcini

di Oscar Bandini

Rimane critica la situazione nell’area di Seggio - Montevecchio nel Comune di Civitella, per l’isolamento causato dalle numerose frane che hanno colpito la rete viaria comunale e vicinale. Nella giornata di sabato tre residenti nel podere Valpisa sono stati evacuati con l’elicottero. Isolate però ancora le aziende Paganelli, Trebini, Marchi, Cantoni anche se i Vigili del Fuoco con un potente mezzo arrivato da Piacenza cercano, seppure a fatica, di aprire un varco sfondando le frane che hanno isolato non solo le persone, ma anche gli animali allevati che dopo 10 giorni necessitano di acqua e cibo. Sempre sabato sono intervenute due squadre di volontari di Rovigo per aiutare gli agricoltori del Bio Distretto della Val Bidente. Situazioni critiche ma meno gravi si registrano ancora nell’area di Montefantini, Castagnolo, Cigno, Seguno, Cà Bionda e San Giovanni in Squarzarolo.

Tra le buone notizie quella che si riferisce all’allevamento della famiglia Caselli a Bucchio di Santa Sofia (vicino alla frazione di Civorio raggiungibile dalla provinciale di Spinello). Nel pomeriggio di venerdì infatti si è concluso l’intervento di recupero di circa 50.000 pulcini e di messa in sicurezza di due serbatoi di Gpl interessati da una frana. "I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo – si legge nella nota diffusa – per verificare lo stato dei capannoni dell’allevamento e dei serbatoi di Gpl. In serata il nucleo Nbcr di Venezia, specializzato in sostanze pericolose e travasi, ha provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei due bomboloni. Successivamente sono iniziate le operazioni di recupero degli animali. A causa delle precarie condizioni di stabilità di uno dei due capannoni si è reso necessario l’utilizzo di un mezzo speciale, Trypper, un robot elettrico cingolato, con il quale i vigili del fuoco hanno spinto i pulcini verso le vie di uscita per essere tratti in salvo. Sul posto presenti sei squadre e diversi mezzi, tra cui due Nbcr, un carro crolli, due auto pompa serbatoi e mezzi fuoristrada. Il funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha coordinato le operazioni sul campo; nessuna persona coinvolta, ingenti i danni. Presente anche il medico veterinario dell’Asl di competenza".

Sempre tra le notizie positive la riapertura della strada Cà Deserto per Valdinoce (Meldola) interrotta la scorsa settimana a seguito delle numerose frane che hanno interessato l’area. Fondamentale l’apporto dei Vigili del Fuoco di Belluno, della ditta Escavazioni Bidente di Prati Pierpaolo e C. S.n.c., dei privati cittadini e dei dipendenti comunali che sono stati impegnati nel liberare da terra, fango e vegetazione la sede stradale.