Civitella, memorial dedicato all’architetto Pistolesi

Sarà un fine settimana a Cusercoli all’insegna della cultura e dell’arte. Si parte oggi pomeriggio alle 17 al Castello con il 3° Memorial dedicato all’architetto Roberto Pistolesi promosso da Comune, Pro loco Chiusa d’Ercole e Forlì Tre Valli Rotary Club. Alle 17, dopo i saluti del sindaco Claudio Milandri, seguirà lo spettacolo con mani e sabbia di Paolo Bui ‘Sand Art Animation’ oltre alle testimonianze di amici e parenti di Pistolesi che aveva progettato gli interni della chiesa di San Bonifacio. Modera Oscar Bandini, giornalista de il Resto del Carlino. Cerchiamo attraverso la cultura e l’arte – precisa Milandri – di far conoscere e promuovere il nostro paese ed, in particolare, il castello che da secoli è il vanto della Val Bidente e che sta tornando piano piano ai suoi antichi splendori grazie agli investimenti del Comune, della Regione e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì". "Domani, sempre al castello, è in programma – precisa il presidente della Pro loco Alberto Capacci – ‘Borgo dipinto’ giornata dedicata alla pittura con le performance, a partire dalle ore 9, degli artisti Maurizio Sansavini e Andrea Mario Bert oltre all’esibizione straordinaria del maestro Ido Erani che ringrazio per i consigli preziosi". A partire dalle 15, infine, sarà in funzione il Romantico Bar con merende e aperitivi.