Civitella ospita il premio per i Comuni ’ricicloni’

Civitella ospiterà la decima edizione del premio ‘Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero’, promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna. Quest’anno la premiazione si svolgerà non a caso a Civitella, socio Alea Ambiente che negli ultimi anni è stato più volte premiata per i risultati raggiunti anche come ‘comune riciclone’, venerdì alle 9.45 nella sala consiglaire del municipio in via Roma 19.

"Il premio parte dalla constatazione che stiamo consumando il 170% delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione ogni anno – precisa per gli organizzatori il coordinatore Michele Giovannini – e che se vogliamo garantire la sopravvivenza della nostra casa comune e dei suoi abitanti occorre ridurre al minimo gli sprechi e riciclare tutto".

Nell’occasione saranno dichiarati vincitori e premiati i Comuni virtuosi emiliano-romagnoli i cui residenti, nel 2022, attraverso una riduzione della produzione dei rifiuti e una buona raccolta differenziata sia in termini di quantità che di qualità, hanno prodotto meno di 100 kg pro capite di rifiuti non riciclati, dati dalla somma dei rifiuti indifferenziati e dagli scarti delle raccolte differenziate. Verrà dato un attestato anche ai comuni al di sotto dei 150kg pro capite, obiettivo fissato dalla legge regionale.

"Dall’ultimo report regionale sui rifiuti urbani – continua la nota - emerge che oltre il 22% dei quantitativi di raccolta differenziata diventano scarti (ma sono di più secondo i nostri calcoli), destinati a combustione o discarica, che rappresentano ormai più del 40% dei rifiuti urbani non riciclati".

Nel corso dell’evento si parlerà di questo aspetto, così come dei progetti innovativi presenti in Emilia-Romagna inerenti alla buone pratiche di riduzione e riuso, e del costo del servizio anche in relazione alla qualità della raccolta differenziata. Premi speciali saranno dati anche al Comune che ha prodotto in assoluto meno rifiuti e a quello la cui raccolta differenziata è risultata più pulita e quindi con meno scarti e più riciclabile. Anche i gestori migliori avranno il loro riconoscimento. L’iniziativa è aperta oltre che alle amministrazioni comunali, anche ai gestori del servizio interessati, agli addetti ai lavori, e a tutti i cittadini dei Comuni dell’Emilia-Romagna, senza i quali non si potrebbero raggiungere risultati virtuosi.

Il programma prevede: 9.30 accreditamento e alle 9.45 apertura lavori con il sindaco di Civitella Claudio Milandri. Seguiranno gli interventi di: Michele Giovannini; Enzo Favoino; Tiziana Boccolini; Claudio Tedeschi; Norberto Vignali; Davide Rossetti; Gianluca Tapparini; Natale Belosi e alle 12.15, dopo gli interventi del pubblico, le premiazioni. E’ prevista la diretta Facebook.