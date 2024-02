Civitella, premi di laurea nel nome di Meleti

Sono stati consegnati a Civitella i 5 premi di laurea in memoria di Addis Sante Meleti. "E’ stata la terza edizione di una iniziativa – commentano il sindaco Claudio Milandri e l’assessore Francesco Samorani – che abbiamo intenzione di consolidare e riproporre ancora. L’idea di intitolare questi premi è nata sia per premiare il merito e la bravura dei nostri ragazzi, ma anche per ricordare il nostro cittadino onorario, Addis Sante Meleti, docente, dirigente scolastico e appassionato studioso della nostra terra, nato a Civitella nel 1935 e scomparso nel 2019".

I ragazzi premiati sono: Giada Cerchierini (scienze della formazione ed educazione) con la tesi ‘Disturbi specifici dell’apprendimento: conoscerli e riconoscerli’; Alessia Martella (beni culturali) con la tesi ‘Il corpo proprio nello spazio, la sintesi del corpo nella performance di Bruce Nauman’; ed ancora al terzo posto Farooki Mukaram (ingegeneria meccanica) con la tesi ‘Analisi di redditività per un impianto di smistamento automatico per DHL’; Lucia Dini (aviation management) su ‘Trasformazione digitale: analisi dello stato attuale dei cinque principali aeroporti europei’, collegata da remoto da Boston. Infine Alessandro Marchi (psicologia clinica e riabilitazione) con la tesi ‘Una mente senza corpo intervento psicologico globale nel ritiro sociale’. Ai premiati sono stati rispettivamente assegnati 500, 350, 300, 250 e 150 euro.

o. b.