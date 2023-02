Civitella prepara il suo Carnevale: "Pronti a partire"

di Oscar Bandini

Fervono i preparativi a Civitella per festeggiare il Carnevale. Parliamo dell’edizione numero 62 del Carnevale Civitellese, il più blasonato della val Bidente che si svolgerà domenica, organizzato dalla Associazione Carnevale Civitellese con la collaborazione di Comune e Pro loco. Nonostante la forte concorrenza di Forlì, l’evento richiama nel paese bidentino molti visitatori da tutta la Romagna.

"Come ha dimostrato lo storico Addis Sante Meleti – precisa Mauro Torelli – le prime testimonianze del carnevale a Civitella risalgono addirittura al 1688 e nonostante i tanti divieti dell’amministrazione pontificia il carnevale è sempre stata una costante per il nostro paese. Dal 1961, 62 anni fa nasce la prima edizione moderna della manifestazione e da allora, tra alti e bassi, i volontari hanno riconfermato l’appuntamento. La crisi si è fatta sentire anche da noi – aggiunge Torelli – e per mancanza di risorse e di volontari non siamo più in grado di offrire la sfilata dei carri che erano il nostro fiore all’occhiello. Ma non demordiamo e abbiamo puntato sulla sfilata dei gruppi mascherati e su diversi spettacoli itineranti".

Sulla stessa linea il presidente dell’associazione Marco Versari. "Abbiamo scelto la strada dei gruppi mascherati creando una nuova proposta di intrattenimento differenziata rispetto a carnevali vicini per distinguerci e non fermarci, forti della storia che ha reso il carnevale civitellese il più famoso della Romagna valorizzando, nel contempo, aree del centro storico come la rocca del Castello, piazza Matteotti, piazza Giordano Bruno, via Gramsci e via Farneti".

Quindi non più i tradizionali carri ma tanti gruppi mascherati per sollecitare la partecipazione diretta dei giovani di Civitella e dei paesi vicini che recentemente si sono impegnati a rilanciare la manifestazione. Il programma prevede alle 15 il ritrovo in piazza Matteotti dei gruppi mascherati con la speranza che anche i singoli, bimbi e adulti si mascherino nell’occasione. Ingresso offerta libera. In caso di meteo sfavorevole la manifestazione si svolgerà domenica 26.

Inoltre nei locali della Rocca del Castello di Civitella si può visitare la mostra ‘Facce di Carnevale. Satira irriverenza simpatia’ curata da Valentina Felice e Sergio Menghetti che da anni hanno puntato la loro attenzione alla ricostruzione dei vari aspetti di vita della comunità bidentina. I due curatori, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Carnevale Civitellese e la Pro loco, propongono immagini tratte dagli archivi fotografici di numerosi cittadini o dell’Archivio fotografico Valbonesi di S. Sofia. La mostra si potrà visitare fino a Pasqua la domenica dalle 9,30 alle 12,30. Ingresso libero.