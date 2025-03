Civitella, pronto a rinascere l’ex macello

La Regione Emilia Romagna ha finanziato il progetto di rigenerazione urbana presentato dall’amministrazione comunale di Civitella finalizzato alla riqualificazione dell’ex macello e del contiguo magazzino. Un intervento di 704.135 euro di cui 552.100 euro a carico della Regione e il resto coperto con un mutuo da parte del Comune per 138mila euro con il progetto esecutivo dello Studio Elle Vuelle.

"Dare nuova vita a edifici collocati in pieno centro urbano – commenta il sindaco Claudio Milandri – permette di ampliare la vivibilità degli spazi per i cittadini, attratti da plurimi servizi collocati all’ex-macello, inutilizzato da tempo insieme al capannone attiguo utilizzato dall’associazione Carnevale Civitellese. Sarà dunque possibile offrire servizi diversificati, sfruttando maggiori capacità attrattive verso una maggiore convivenza e fruibilità del paese".

I progettisti hanno individuato nella ristrutturazione dell’ex macello la possibilità di "soddisfare stabilmente e in un unico luogo diverse tipologie di bisogni, a partire dall’attività di portierato di quartiere, dalla bottega e dalla biblioteca. Per la prima volta l’istituzione di una rete di organizzazioni consentirà di apportare vigore a realtà territoriali molto diverse fra loro: aziende agricole, produttori locali, enti del Terzo Settore, amministrazione comunale, verso la creazione di un luogo di convivenza".

Il cantiere è già iniziato da alcune settimane e i lavori dovrebbero essere inaugurati prima della fine dell’anno. Tra gli interventi che vengono effettuati dalle ditte Zambelli srl e Bosi Andrea di Galeata, la sostituzione totale della copertura e degli infissi con nuovi elementi ad alta prestazione energetica insieme ad ampie vetrate che consentiranno un rapporto diretto con gli spazi esterni oltre a garantire un’ampia luminosità.

L’edificio manterrà comunque la sua tipologia originaria. Inoltre sarà rinnovato anche il confinante capannone a livello di volumi ed estetica attraverso la definizione di due grandi portali e l’abbattimento della ‘stalla’ e della pesa comunale. Lo spazio che si libera sarà dedicato a spazi di seduta e parcheggio bici con nuovi ingressi che facilitano la condivisione. "Serviranno ovviamente nuove risorse per acquistare gli arredi e le attrezzature hi-tech – conclude Milandri – necessarie a rendere fruibili i locali per mostre, esposizioni temporanee e per la biblioteca".

Oscar Bandini