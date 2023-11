Civitella, pronto all’attivazione il nuovo traliccio per i cellulari

Grazie al progetto ‘CellMon- Cellulari in montagna’ della Regione per contrastare il ‘digital divide’ e rafforzare l’offerta di connettività mobile da parte degli operatori telefonici, entro fine inverno entrerà in funzione il traliccio di Civitella. L’infrastruttura, localizzata nel podere Il Monte a confine col Comune di Sarsina, sarà attivata appena sarà collegata alla rete elettrica.

Come funziona CellMont lo precisano l’assessora regionale all’agenda digitale Paola Salomoni e i responsabili di Lepida. "Il progetto originariamente prevedeva la realizzazione di 28 infrastrutture in grado di fornire l’accesso alla rete in altrettanti siti e avviarne ulteriori, con un investimento di 2 milioni di euro fino al 2021; la Regione ha poi raddoppiato i fondi, aggiungendo 2 milioni per il biennio 2022-24, per portare il numero di infrastrutture a 45, di cui 22 sono già operative. La Regione individua tramite ricognizioni o su segnalazioni dei Comuni le aree dove il servizio telefonico e di connettività dati mobile a banda ultra-larga è carente, poi il traliccio viene impiantato su un terreno fornito dal Comune. Connessi alla rete Lepida, i tralicci vengono messi a disposizione degli operatori di telefonia, a patto che prevedano l’attivazione del servizio alla cittadinanza entro sei mesi, con un impegno a mantenerlo attivo per almeno cinque anni".

E proprio a Lepida è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, la realizzazione, il collaudo e la successiva gestione dei tralicci, tenendo conto della natura pubblica dei siti in collaborazione anche con l’Anci regionale. "I tralicci sono una grande opportunità a i territori montani per poter accedere ai tanti servizi offerti dalla rete – aggiunge il vicesindaco di Civitella Antonio Dattoli –, sia dal punto di vista sanitario che economico e di qualità del lavoro. La connettività è importante per non far sentire mai soli i nostri cittadini. L’amministrazione comunale guidata da Milandri in questi anni ha lavorato per cogliere tutte le opportunità al fine di superare il divario tecnologico esistente nel nostro territorio, sfruttando tutte le risorse messe a disposizione tramite progetti regionali e nazionali. Il traliccio rientra in un piano regionale sui servizi di telefonia mobile, fondamentali per cittadini e imprese".

"Sono diversi anni che lavoriamo su questo progetto – conclude il sindaco Claudio Milandri – e non è stato facile. Ora siamo all’ultimo miglio. Il messaggio da parte mia è chiaro: il nostro vasto territorio è stato colpito duramente dall’alluvione. Stiamo provando a tornare alla normalità e se non vogliamo che si spopolino di nuovo le nostre colline e montagne, Governo e la Regione devono investire nelle infrastrutture viarie e in quelle digitali, ma in tempi sempre più celeri".

Oscar Bandini