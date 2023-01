Civitella, ragazzi a scuola di scrittura creativa

E’ partito all’Istituto Comprensivo di Civitella un laboratorio di scrittura creativa tenuto dallo scrittore Cristiano Cavina e coordinato dalla Dire Fare. Il laboratorio si terrà tutti i lunedì e giovedì fino a fine marzo ed è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e alle ultime tre sezioni della primaria. Un progetto approvato dai docenti e dalla dirigente dell’Istituto di via Aldo Moro con una finalità precisa: per imparare a scrivere un buon romanzo c’è solo una cura: studiare. E con il laboratorio di scrittura creativa di Cristiano Cavina è possibile farlo.

Sono già vari anni infatti che lo scrittore casolano indossa i panni del professore a Torino, Milano e in numerose altre città. "Per imparare a scrivere – commenta Cavina - non è mai troppo tardi e nemmeno troppo presto. Le lezioni si tengono senza seguire un rigido programma degli argomenti: questo viene ritagliato di volta in volta sulle esigenze della classe. L’unica attitudine richiesta è la voglia di scrivere". E i risultati danno ragione a Cavina.

Infatti numerosi sono gli studenti dei suoi laboratori che hanno già pubblicato con case editrici nazionali e molti altri hanno visto la pubblicazione di un proprio racconto su Settesere, storica rivista faentina o la premiazione a un concorso di rilevanza nazionale. "Mi è già capitato di organizzare laboratori di scrittura con Cristiano ed è sempre un piacere vederlo lavorare – precisa Giancarlo Dini della Dire Fare – , per come si rapporta ai ragazzi, incuriosendoli, coinvolgendoli con modo rispettoso per loro e la scrittura ma anche curioso e un po spettinato da complice oltreché da insegnante sui generis"

E il curriculum di Cavina, partito pizzaiolo al ‘Farro’ di Casola Valsenio sta a dimostrare che alla fine l’amore per la lettura e la scrittura insieme alla fatica di imparare e di mettersi in gioco,sono gli ingredienti base del suo successo con i romanzi ‘Alla Grande’ (Premio Tondelli), ‘Un’ultima stagione da esordienti’, ‘Frutti dimenticati’, ‘La pizza per autodidatti’, ‘Pinna Morsicata’ (premio Laura Orvieto), ‘Fratelli nella notte’, un romanzo sul fronte del ’44 sulle colline romagnole. Nel 2018 si aggiunge per i più piccoli ‘Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. Ostili’ e a settembre 2019 esce una nuova avventura della stessa saga: ‘Pepi Mirino e la macchina del buio’. ‘Ottanta rose mezz’ora’ è il suo ultimo, sconvolgente romanzo uscito nel 2018, tra le proposte per il Premio Strega 2019. "Forse tra gli allievi di Civitella si nasconde un nuovo scrittore in potenza – conclude Dini –. Lo scopriremo solo alla fine dei laboratori dove dovranno amalgamarsi tanti ingredienti mediati da Cavina e dai docenti dell’Istituto che ben conoscono la personalità dei loro alunni".

Oscar Bandini