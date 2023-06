Civitella riceve materiale utile per l’emergenza

Segnali concreti per i comuni romagnoli della Val Bidente colpiti dall’emergenza alluvione. Infatti nei giorni scorsi il comune di Civitella ha ricevuto la visita di Lorenzo Caleri, agente per conto dell’azienda Tpc GroupSrl con sede in Bibbiena (AR) che si occupa di forniture industriali e che ha donato diverso materiale, tra cui indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, una idro pulitrice ed una motosega, prodotti particolarmente utili in questo momento ai fini delle operazioni inerenti l’emergenza alluvione. "Porgiamo all’azienda Tpc Group Srl e a Lorenzo tutta la nostra gratitudine e i ringraziamenti più sinceri – commentano il sindaco Claudio Milandri, il vice sindaco Antonio Dattoli e l’assessora Stefania Marchi – per la vicinanza dimostrata e per averci dedicato in maniera concreta particolare attenzione durante questo momento critico che ha colpito il nostro comune. Con grande stima per lo spirito di solidarietà che avete dimostrato, esprimiamo la nostra riconoscenza per il vostro impegno".

