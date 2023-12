Civitella, ricevuti 6 milioni di euro per strade e frane

"Una variazione di bilancio come non se ne erano mai viste prima. La definirei storica". Così il sindaco di Civitella Claudio Milandri dopo l’approvazione all’unanimità nei giorni scorsi in consiglio comunale della delibera predisposta dall’assessora al bilancio Sonia Torelli. "La variazione – precisa l’assessora – è pari a 6.044.000 euro di cui 1.314.500 nel 2023 e 4.729.500 euro nel 2024. In pratica il commissario straordinario Figliuolo ha ridato al Comune i 467mila euro che avevamo anticipato per la somma urgenza togliendoli dai vari capitoli di bilancio. Questo rimborso al momento – continua l’assessora – sarà così utilizzato: 14mila euro per lavoro straordinario dei dipendenti; 23.500 euro per incarichi progettazione Castello Cusercoli; 26.000 euro per microfoni e impianto audio; 5000 euro rappresenta la quota comune del parco giochi finanziato dalla Regione con 27.000 euro; 18mila euro per lavori giardini pubblici; 100.000 euro per la realizzazione area camper Civorio; 6000 euro per attrezzature informatiche; 133.000 euro si riferiscono alle spese varie di bilancio corrente e 144.000 euro che saranno spesi nel 2024 per interventi vari che ora non si riescono a realizzare".

"Da una parte sono orgoglioso perché siamo riusciti – continua il sindaco – a ottenere i finanziamenti, ma dall’altra li abbiamo ottenuti perché siamo stati tra i comuni più colpiti dall’alluvione del comprensorio forlivese e cesenate, e questo deve far riflettere tutti noi. Grazie ai soldi che ci ha restituito il governo per le somme urgenze stiamo dando il via a diversi lavori entro la fine dell’anno. Contestualmente abbiamo ratificato una delibera di giunta dove abbiamo inserito tutti i lavori nelle strade che ci sono stati finanziati sempre dalla struttura commissariale del governo e che sono di valore inferiore a 500.000 euro l’uno. Questa variazione è pari a 6.044.000 di cui 1.314.500 nel 2023 e 4.729.500 nel 2024. Inoltre – conclude il primo cittadino – anche per quelli del 2023 andranno a cantierare in pochi giorni gli appalti alle aziende e ai professionisti coinvolti nei lavori. Infine con questi atti riusciremo oltre a ripristinare gran parte dei danni alla viabilità causate dall’alluvione, finalmente a realizzare interventi importanti come l’area camper di Civorio richiesta da tempo dai residenti e riconoscere a progettisti e dipendenti il grande lavoro fatto durante le giornate dell’emergenza".