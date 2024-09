Civitella, rinnovata l’alleanza con il ’Molino’

Il Comune di Civitella riconferma la convenzione con l’associazione di volontariato di protezione civile il Molino Odv di Bertinoro. L’associazione guidata da Gilberto Zanetti ha svolto un ruolo importante nella gestione di attività di prevenzione e di gestione di eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio comunale, ad esempio durante il Covid. I volontari dell’associazione sono risultati fondamentali, in quella fase difficile e complicata, nelle attività di distribuzione mascherine e generi di prima necessità, controllo del rispetto del distanziamento all’entrata dei plessi scolastici, attività di assistenza logistica durante i mercati su area pubblica, divulgazione messaggi registrati anche con l’ausilio del drone, volantinaggio su misure di contenimento Covid, senza dimenticare il ruolo svolto durante gli eventi alluvionali di maggio 2023 che hanno pesantemente colpito il territorio civitellese.

"Sono veramente soddisfatto che il rapporto con il Molino sia stato confermato – commenta il sindaco Claudio Milandri –. Grazie alle conoscenze che i volontari del Molino hanno della Val Bidente, il livello organizzativo raggiunto, con particolare riferimento alle aree a rischio idrogeologico, costituiscono per il nostro ente un prezioso e insostituibile supporto nell’ambito della difesa e controllo del territorio. I volontari de Il Molino sono sempre stati in prima linea anche durante l’estate nell’avvistamento antincendio a Montevecchio, nella sistemazione dell’area di sosta di della Rocca di Giaggiolo e va dato loro atto dell’impegno e della professionalità dimostrate quando sono stati chiamati ad operare". A copertura delle spese sostenute e documentate da rendicontare annualmente, per l’importo massimo di 4.000 euro/anno i volontari interverranno su rischio idrogeologico-idraulico (sorveglianza degli argini e, più in generale, dei regimi dei corsi d’acqua); eventi calamitosi naturali (collaborazione con il personale del Comune in ausilio alla regolamentazione degli accessi viari e nell’informazione alla popolazione); prevenzione ed intervento, in collaborazione con gli enti preposti, in caso di rischi causati da eventi catastrofici in ambienti pubblici e privati (scuole, aziende, centri sociali e culturali in genere); collaborazione con il Comune per la gestione di funzioni di prevenzione e di intervento, di competenza comunale, in caso di eventi catastrofici e, infine collaborazione con la Polizia Locale in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi particolari, su richiesta dell’amministrazione.

"Ringrazio il sindaco Milandri e tutta l’amministrazione per la fiducia accordataci. Abbiamo 140 iscritti all’associazione – precisa Zanetti – di cui 30 operativi pronti ad intervenire sul territorio romagnolo o dove le circostanze lo richiedono. Siamo a disposizione della Protezione Civile provinciale e, quando richiesti, partiamo con la colonna mobile dell’Emilia – Romagna. Serve l’innesto però di nuove forze giovani, volontari entusiasti e formati. Servono cuore e testa perché, come ha evidenziato la recente alluvione in Romagna, le emergenze sono sempre dietro l’angolo e sapersi muovere di fronte ai pericoli spetta – conclude non solo ai volontari e ai sindaci, ma a tutti i cittadini, che devono essere informati sui piani da seguire".

Oscar Bandini