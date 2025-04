Civitella, riuso col mercatino ‘Car Boot’ il 1°

Il 1° maggio a Civitella primo mercatino del riuso su 4 ruote ‘Car Boot’ dalle 9 alle 17. Shopping, ma anche incontro, condivisione, storie, risate e una buona occasione per dare una seconda vita alle cose che non usiamo più favorendo l’economia circolare. Gli organizzatori consigliano: portare la shopping bag; qualche monetina; la curiosità e la voglia di fare buoni affari. Area adatta a carrozzine e passeggini; cani al guinzaglio benvenuti. Per chi volesse partecipare come espositore: Market Diem 349.6377083.