Civitella scatenata: "Presto pronta una sede"

È stata un successo l’edizione 64 del Carnevale Civitellese che si è svolto nella prima domenica di marzo. Complice una giornata di sole, in tanti hanno raggiunto in maschera il paese della val Bidente animando con canti, balli e scherzi fin dal mattino la manifestazione organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune e la Pro loco. In piazza Matteotti e nelle vie adiacenti del centro storico e della Rocca, nel pomeriggio sono sfilati gli 11 gruppi mascherati ufficiali con il contorno di tanti altri gruppi spontanei con persone di tutte le età, dai bambini agli ultraottantenni e alle famiglie. La musica coinvolgente del trio ‘Brass to house’ ha creato l’atmosfera giusta insieme alla proposta gastronomica delle azdore della Pro loco.

"Il Carnevale è un simbolo e una tradizione storica del nostro comune fin dal Seicento – commenta il sindaco Claudio Milandri –. Grazie a tutti i partecipanti, ai gruppi mascherati e all’associazione Carnevale Civitellese per questa splendida edizione di uno dei Carnevali più antichi del Forlivese. Al termine dei lavori dell’ex macello, con le risorse del Pnrr, restituiremo all’associazione lo spazio giusto dove creare i carri mascherati e tornare a farli sfilare per le vie del paese".

o. b.