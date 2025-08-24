Civitella, scuole dell’infanzia e nidi: nuovo look

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e l’amministrazione comunale di Civitella stringe i tempi per completare i lavori nei giardini degli asili di Cusercoli, dove è stato posato un nuovo manto erboso e installato un moderno impianto di irrigazione, con l’obiettivo di garantire spazi verdi più curati, sicuri e funzionali per i bambini.

"Nel prossimo periodo prenderanno avvio – precisa il sindaco Claudio Milandri – anche gli interventi presso l’asilo di Civitella, che prevedono la sostituzione dei giochi e il rifacimento completo del giardino. Questi interventi rappresentano un passo importante nel miglioramento delle nostre strutture educative, per offrire ai più piccoli ambienti di gioco e apprendimento sempre più adeguati e di qualità". Contemporaneamente la giunta ha deliberato l’attivazione di forme di sostegno socio educativo rivolte a gruppi di cittadini e sostegno ad attività scolastiche e formative previste nel decreto regionale seguito agli eventi alluvionali del maggio 2023. "Grazie alle convenzioni e al rapporto di collaborazione con i gestori di servizi per l’infanzia privati – precisa l’assessora alla scuola Stefania Marchi – abbiamo deciso che una parte delle somme assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Civitella siano assegnate a sostegno ad attività scolastiche e formative allo scopo di realizzare un sistema integrato pubblico-privato, basato sul coordinamento delle diverse offerte formative". Questo sistema ha consentito infatti negli anni di raggiungere risultati positivi, soprattutto in termini di abbattimento delle rette applicate alle famiglie dell’intero sistema 0-6. L’offerta formativa ed educativa è rivolta a una scuola dell’infanzia statale a Cusercoli; a una scuola dell’infanzia privata paritaria a Civitella, a cui è aggregato un servizio educativo per la prima infanzia privato (nido Coccinelle); un servizio educativo per la prima infanzia privato a Cusercoli (nido Sacro Cuore).

"Così abbiamo deciso di assegnare, esaminato il progetto ‘Esploriamo e conosciamo la natura attraverso un progetto didattico’ presentato dalla Fondazione di Religione ‘Angeli Custodi’ gestore della scuola dell’infanzia privata paritaria ‘Giovanni XXIII’ e del nido ‘Coccinelle’, la somma di circa 18 mila euro – conclude l’assessora – per l’acquisto di materiale didattico e ludico, in particolare per l’area esterna della sede della struttura, in gran parte danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio 2023".

Oscar Bandini