Civitella, si sfidano politici di lungo corso

A contendersi la guida del Comune di Civitella alle amministrative dell’8-9 giugno troviamo tre liste: ‘Progetto Comune con Milandri’ che candida a sindaco Claudio Milandri; ‘Aspettative e Certezze’ di Diego Lensi e ‘Impegno e Rinnovamento’ di Pierangelo Bergamaschi. Tutte e tre si definiscono civiche, senza simboli di partito. A partire dalla antesignana lista che candida il sindaco uscente per il terzo mandato: dal 2014 al 2024 ha mantenuto la barra dritta nel privilegiare le scelte amministrative concrete a quelle troppo marcate politicamente e ora vuole "completare il lavoro" avendo intercettato oltre 30 milioni di euro dei fondi post alluvione, oltre a quelli del Pnnr e della Strategia nazionale aree interne. A cercare di contrastarlo la compagine guidata da Diego Lensi, affiancato dall’amico Emiliano Venturini, alla loro seconda prova elettorale dopo i cinque anni sui banchi dell’opposizione, e quella di Pierangelo Bergamaschi, già sindaco di Civitella dal 2009 al 2013, prima delle sue dimissioni causate dalle fratture all’interno della coalizione di centro sinistra e del Pd in particolare. Con Bergamaschi ci sono volti noti come l’avvocato Giusto Balzani, già segretario generale della Provincia di Forlì-Cesena e Alvero Menghetti, già assessore nella amministrazione a guida Bergamaschi. Gli aventi diritto al voto per le comunali sono 2.819 (su una popolazione di 3.646 abitanti) e quelli che votano per la prima volta 36. I cittadini stranieri al 1° gennaio 2023 sono 535 e rappresentano il 14,7% della popolazione residente.