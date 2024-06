Civitella, super conferma. Milandri: "Vicini a tutti"

Claudio Milandri è stato riconfermato per la terza volta sindaco di Civitella. La lista ‘Progetto Comune con Milandri’ ha infatti stravinto la competizione elettorale con l’80,54% (1.395 voti) contro il 14,61% (253 voti) della lista ‘Impegno e Rinnovamento’, che candidava Pierangelo Bergamaschi, già sindaco di Civitella dal 2009 al 2013. Infine in terza posizione la lista ‘Aspettativa e Certezza’ con il candidato sindaco Diego Lensi, che ha totalizzato uno striminzito 4,85% (84 voti) nonostante la sua azione di capogruppo di minoranza nella legislatura che si è appena conclusa. Gli aventi diritto al voto erano 2.819 e i votanti sono stati 1.819 (64,53%).

Un risultato oltre le aspettative per la squadra di Milandri che dovrà affrontare le sfide della ricostruzione post alluvione e il completamento dei progetti iniziati e non ancora conclusi. In consiglio comunale entreranno per la lista Milandri: Antonio Dattoli, Stefania Marchi, Francesco Samorani (tutte e tre assessori uscenti), Katiuscia Gentili, Lisa Paganelli, Rodingo Usberti, Lucia Landi e Elena Zanetti. Tra le escluse eccellenti Ilaria Cangini, segretaria circolo Pd Civitella – Cusercoli. Per la lista di Bergamaschi entrano in consiglio comunale, oltre allo stesso Bergamaschi, Morena Marchi e Giusto Balzani, mentre per la lista che candidava Diego Lensi lo stesso candidato sindaco.

La vittoria di Milandri, che nel 2014 creò una lista civica di nome e di fatto dopo la crisi che aveva portato nel 2013 al commissariamento del comune bidentino, era sì attesa, ma non in queste proporzioni essendo in campo tre liste, tant’è che fino al risultato definitivo il sindaco uscente (ed entrante) non si era sbilanciato. "Abbiamo vinto perchè siamo vicini alla gente e non siamo legati a nessun partito – afferma Milandri poco dopo l’elezione –. Le persone vanno ascoltate e bisogna che sentano qualcuno vicino a loro che possa aiutarle in ogni situazione. Noi lo abbiamo fatto in questi anni nella massima trasparenza e i risultati si sono visti in queste elezioni. Speriamo di essere un esempio per tutti – aggiunge – perchè bisogna non attaccarsi ai partiti, ma pensare soltanto al bene della comunità. Abbiamo sempre reso partecipi le persone a tutte le nostre decisioni – conclude – e questa unione è stata fondamentale per dare serenità e per il bene di Civitella".

o. b.