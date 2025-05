Civitella, tante novità al ’Posto delle briciole’

Il ristorante ‘Il Posto delle briciole’ a Civitella inaugura mercoledì le nuove attività. Con l’ingresso di nuovi soci, il noto locale di piazzale Berlinguer 3 presenterà tante novità nel menù e nella carta dei vini, oltre a nuove proposte di animazione. Un nuovo viaggio anche per Franco e Luciana, che dal 1996 aprirono il ristorante pizzeria che in quasi 30 anni di attività è riuscito a diventare un punto di riferimento per tutta la Val Bidente, grazie a una particolare attenzione alla pasta tradizionale, tirata al matterello, ed alla pasta trafilata al bronzo, sempre nel nome della cucina tradizionale romagnola.

"I risultati ottenuti nel tempo dimostrano come la scelta di iniziare quest’avventura, quasi 30 anni fa – commentano i nuovi soci – sia stata quella giusta. Ora abbiamo deciso di innovare e sviluppare l’attività del Il Posto delle Briciole, per costruire un nuovo futuro sulle nostre solide tradizioni in un nuovo viaggio accompagnati nella prima fase da Franco e Luciana".

Il programma dell’inaugurazione prevede la musica con dj set di Penzo Lorenzo Ravaioli dalle 20 alle 23 nel giardino, e per l’occasione sarà inaugurato anche il nuovo spazio: lo ‘Sdigiununo’, il bar del ristorante dedicato ad aperitivi, piadina, crescioni, pizza, pinsa e ad un’ampia selezione di vini, un angolo informale e accogliente dove accedere liberamente nell’area relax del giardino e al bar del ristorante senza bisogno di prenotare. Per il ristorante invece è necessaria la prenotazione al 0543. 989053.

I gestori ricordano inoltre che gli amici a 4 zampe sono i benvenuti, e che per gli interessati è possibile inviare il proprio curriculum per essere assunti come direttore, operatore di sala e di cucina, tutto scrivendo una mail a: info@ilpostodellebriciole.com.

Oscar Bandini