Civitella, tasse invariate e investimenti

Il consiglio comunale di Civitella ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2025-26, mentre sul piano triennale delle opere pubbliche e delle alienazioni la minoranza si è espressa negativamente. In particolare, nonostante l’alluvione del 2023, l’ente, come ha confermato il revisore dei conti, non è in disavanzo.

"Siamo orgogliosi di presentare un bilancio preventivo che non prevede alcun aumento delle tasse per i cittadini – commenta l’assessora al bilancio Stefania Marchi –, una decisione che sottolinea il nostro impegno verso il benessere della comunità e la sostenibilità economica dell’ente. Abbiamo affrontato e superato sfide significative, lavorando con attenzione alla spesa e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. Il nostro obiettivo – conclude – è stato quello di garantire il miglior equilibrio possibile tra le necessità di crescita e di sviluppo del territorio e la capacità di sostenere i costi senza far gravare ulteriormente il peso fiscale sui cittadini".

Non aumenta quindi l’Irpef, definito da 3 scaglioni (0-28.000 euro con aliquota allo 0,50; 28001-50.000 a 0,60 e oltre i 50 mila allo 0,80 ed esenzione fino a 10.000 euro) e resta invariata l’Imu con una ipotesi di entrata annuale pari a 650.000 euro. Le spese in conto capitale, per il 2025, saranno pari ad oltre 6 milioni, ma in netto calo sia nel 2026 che nel 2027.

"Questo bilancio è anche un segnale importante di vicinanza alle famiglie e alle imprese – aggiunge il sindaco Claudio Milandri – che in un periodo di incertezze economiche devono poter contare su un sistema di tassazione che rimanga stabile e prevedibile. Allo stesso tempo, il nostro impegno per la crescita e lo sviluppo del territorio non viene meno: abbiamo previsto investimenti in opere pubbliche, infrastrutture, digitalizzazione, servizi,. Continueremo a monitorare con attenzione l’andamento delle entrate e delle uscite per garantire la solidità finanziaria dell’ente. Oltre 5 milioni di euro saranno destinati nel corso dell’anno al ripristino e alla messa in sicurezza delle strade devastate dall’alluvione del maggio 2023, mentre per il 2025 saranno 986mila euro per le opere pubbliche: terzo stralcio Teatro Golfarelli, realizzazione nuove pensiline tramite fondi della Stami, realizzazione di nuovi loculi e rigenerazione urbana del Palazzo Pignocchi. Da una parte ci stiamo concentrando per la risoluzione delle ferite delle alluvioni e dall’altra per chiudere alcuni cantieri".

Sul bilancio, il consigliere di minoranza Giusto Balzani ha espresso voto favorevole: "Si tratta di un documento contabile sul quale esiste una forte rigidità della legge che non consente altre manovre, se non di tipo contabile e non certo di tipo politico, poiché le scelte politiche vengono fatte nel programma triennale delle opere pubbliche sul quale la minoranza ha espresso critiche e il voto contrario. Sulla gestione ordinaria pesa il maggiore impegno finanziario che può essere attenuato solo da scelte politiche sulla configurazione di una nuova Unione dei Comuni di cui nulla si sa, anche se si discute in stanze segrete da oltre 4 anni e nulla succede".

Voto contrario invece sul piano triennale delle opere pubbliche da parte del consigliere Pierangelo Bergamaschi: "Contesto il tempo infinito – ha commentato – per concludere le opere programmate, specie riguardo alla ristrutturazione delle famose pensiline".

Oscar Bandini