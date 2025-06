Civitella, torna la Festa della Birra

La 15ª edizione della Festa della Birra di Civitella ‘ArtigianALE!- Be(er) Different’ si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 giugno in piazza Matteotti. Due serate all’insegna della musica, della gastronomia e della degustazione delle birre artigianali delle aziende Mazapegul, Liquida e MariAlti. Il programma prevede l’apertura dello stand gastronomico venerdì 6 alle 18 e dalle 21,30 il concerto live della band ‘Over the Pops’. Si prosegue sabato alle 13,30 con il moto raduno ‘VespinBirra’ aperto a tutti i tipi di moto con ritrovo in piazza 25 Aprile. Iscrizioni aperte con possibilità di due pacchetti a 12 o 20 euro (338.6910716 - 338.3010564). Alle 15 parte il giro turistico con arrivo alle 18,30 nell’area della festa. Durante il pomeriggio esposizione di auto sportive d’epoca. Infine dalle 20 serata musicale con ‘Bon Scott Experience - ACDC Tribute Band’ e i Sonora con musiche anni ‘80, ‘90 e 2000.