Civitella, tre liste. E Milandri punta al tris

Claudio Milandri tenta la terza investitura a sindaco di Civitella con la sua lista civica ‘Progetto Comune con Milandri’, ma sarà una corsa a tre perché al fotofinish si sono materializzate anche la lista che candida a sindaco Pierangelo Bergamaschi, ‘Impegno e Rinnovamento’, e quella che propone Diego Lensi, ‘Aspettative e Certezze’, di nuovo in campo dopo la candidatura di 5 anni fa.

"La nostra lista si basa sulla forza della continuità – chiarisce subito Milandri –, perché dopo l’epidemia di Covid e l’alluvione abbiamo bisogno di normalizzare di nuovo la nostra vita e il nostro territorio. Andare in continuità amministrativa è strategico per realizzare tutti i nostri obiettivi con i finanziamenti che faticosamente abbiamo reperito. In questo contesto abbiamo però la necessità di rendere protagoniste le persone, le famiglie, le associazioni, le attività produttive e commerciali che ‘fanno’ il Comune di Civitella".

"Abbiamo deciso di rimetterci in gioco perché crediamo che non si possano lasciare a metà molte delle nostre iniziative avviate – aggiunge – e portate avanti finora con tanta fatica. Siamo riusciti a farci finanziare tutti i lavori per l’ emergenza post alluvione, quindi ci sembra amorale non procedere nella realizzazione dei progetti, anche perché chiunque dovesse rincominciare da zero rischierebbe di compromettere il lavoro portato avanti fino a questo momento. Il percorso intrapreso è molto lungo e in salita – conclude –, ma lo dobbiamo ai nostri cittadini e al nostro territorio".

Va ricordato che Civitella è riuscito ad accedere anche ai finanziamenti Stami-Snai per le aree interne; il tutto insieme ad altri 8 Comuni di cui proprio Civitella è il capofila. Nel programma di mandato 2024-2029 depositato nei giorni scorsi emergono le priorità che la squadra di Milandri, in caso di vittoria, dovrà affrontare: infrastrutture e viabilità (castello di Cusercoli, Teatro Golfarelli, ex macello comunale Civitella, Rocca Civitella, riqualificazione pensiline di Civitella e parco fluviale Cusercoli); alla voce viabilità la ricostruzione di tutta la rete stradale provinciale, comunale, consorziale e vicinale distrutta dall’alluvione, oltre alla realizzazione della Ciclovia del Bidente.

Buone notizie sul fronte delle attività economiche, in quanto a breve riapriranno a Cusercoli una fabbrica e il distributore, che presumibilmente tornerà operativo entro l’estate. In campo sociale e culturale, oltre ai servizi erogati dall’Asp San Vincenzo de’ Paoli, sul tavolo la costituzione di un centro giovanile, sperimentando nuovi spazi per i giovani nelle frazioni, e cercare di aumentare il servizio di medicina di base con la disponibilità di un altro professionista almeno qualche giorno a settimana; quindi il centro diurno per anziani e promuovere il mantenimento del presidio ospedaliero di Santa Sofia.

La lista civica ‘Progetto Comune con Milandri’ è formata da 7 donne e 5 uomini e ben 8 sono i nuovi ingressi: Ilaria Cangini, biologa molecolare; Antonio Dattoli, responsabile IT risorse informatiche; Katiuscia Gentili, laureata in psicologia; Lucia Landi laureata in lettere moderne; Stefania Marchi, responsabile ufficio amministrativo; Lisa Paganelli, medico vetrinaria ed imprenditrice agricola; Jessica Porcellini, laureata in Management dell’economia a aziendale; Francesco Samorani, tecnico farmaceutico; Luciano Silvestri, direttore di banca; Rodingo Usberti, pensionato; Ugo Vignali, imprenditore agricolo ed Elena Zanetti funzionaria associazione di categoria.