Civitellese dell’anno, premio all’artista Di Cicco

Secondo fine settimana all’insegna del Maggio Civitellese e della Festa della Beata Vergine della Suasia. Sabato alle 16 a Cusercoli saranno celebrate le cresime, alle 20,30 al santuario concerto d’organo e coro lirico ‘Città di Faenza’.

Domenica alle 10, nel salone comunale, sarà assegnato il premio ‘Civitellese dell’anno 2025’ all’artista Mario Di Cicco. La cerimonia di premiazione, alla presenza dell’artista, sarà condotta dal giornalista Rai Francesco Maltoni, dal sindaco Claudio Milandri e da Ernesto Toschi. Alle 11, in viale Roma 40, ci sarà l’inaugurazione della sua mostra personale.

Nato a Santa Sofia, da una famiglia originaria della Lucania, l’artista vive la sua giovinezza e la sua prima formazione nel paese del Santuario della Suasia. Infatti, è a Civitella, nel 1975, che un giovanissimo Di Cicco muove i primi passi nel mondo artistico, proponendo una sua personale di opere grafiche e creando così un legame, quello con la grafica, che lo accompagnerà in modo indissolubile lungo una carriera che conta ormai un percorso lungo mezzo secolo.

"Le linee che contornano il paesaggio civitellese, dalle linee aspre delle colline, alle sinuosità barocche della Suasia, al nastro serpentino del Bidente – scrive Enrico Bertoni – tutte queste linee è come se si fossero trasfuse nello stile Di Cicco, diventando colore nelle opere pittoriche e grafiche, diventando volume nelle opere plastiche".

Di Cicco ha esposto in Germania, in Slovacchia e in Ungheria e ha lasciato un segno artistico nella realizzazione del portale del Museo Interreligioso di Bertinoro, ad arricchire gli eventi culturali di Forlì con la sua arte medaglistica.

Oscar Bandini