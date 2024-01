Civorio avrà l’attesa area sosta per camper

Prende corpo il progetto dell’area sosta camper a Civorio di Civitella, nella valle del torrente Borello. Un intervento del valore di circa 100mila euro, che sarà realizzato a pochi passi dal centro della piccola frazione con accesso dalla Sp95 (Spinello-Ranchio). Il progetto, curato dall’architetta Elvira Laura Bandini dello Studio Associato Locatelli, prevede la creazione di 5 ampie piazzole di sosta, pavimentate con autobloccanti.

L’area, ad oggi destinata a parcheggio, sarà fruibile comunque anche dalle auto, che troveranno alcuni posti sosta dove oggi sono presenti i bidoni della raccolta differenziata del vetro, che verranno spostati. A corredo della sosta, i fruitori potranno godere di un’area barbecue attrezzata con fornacella in muratura con l’ area adiacente pavimentata in autobloccanti e fontana di acqua potabile collegata direttamente a quella pubblica presente nei pressi del vicino ristorante.

Il progetto prevede anche la piantumazione di alberi ad alto fusto adiacenti le piazzole di parcheggio (roverelle, carpini frassini), per ombreggiarle nei periodi più caldi e consentire una sosta maggiormente confortevole, oltre che di arbusti lungo le scarpate. La componente vegetale risulta un elemento fondamentale per il comfort dell’area.

A completamento del progetto la posa di segnaletica verticale a indicazione delle attrazioni turistico-naturalistiche e della più vicina area di scarico reflui.

"Contiamo di finire i lavori prima della stagione estiva – commenta l’assessore al turismo Francesco Samorani, ideatore del progetto – e per questo ci sarà l’affidamento diretto dei lavori previa richiesta preventivo. Vogliamo come amministrazione dare una risposta alle richieste dei residenti di Civorio, che da tempo chiedono questo intervento di riqualificazione della frazione visto che in estate e non solo la località è diventata di richiamo anche turistico".

o, b.