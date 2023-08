Classica a Bertinoro Note italiane e polacche

A Bertinoro e a Polenta si terranno nei prossimi giorni, a partire da oggi, appuntamenti musicali e poetici che uniscono la tradizione italiana e quella polacca. I primi due appuntamenti avranno luogo oggi alle 21,30 nel Duomo di Bertinoro e domani alla stessa ora nella Pieve di Polenta con ingresso libero. Si tratta di appuntamenti dedicati alle grandi note della musica classica de ’La Risonanza’, una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale. Il concerto tende a mostrare i legami tra la storia italiana e quella polacca nati e sviluppati a Roma, dove nel ‘600 vivevano ospiti illustri di Svezia e Polonia che alimentarono la musica e l’arte. I due concerti saranno interpretati da Anna Zawisza, soprano e Jiayu Jin, soprano. La Risonanza e Filatura di Musica: Ryo Terakado, Ulrike Slowik, Judyta Tupczynska, Beata Kozyra, Matteo Rozzi, Isobel Howard-Cordone, violini; Caterina Dell’Agnello, violoncello; Guisella Massa, violone; Patrycja Domagalska-Kaluza, clavicembalo; Fabio Bonizzoni, clavicembalo e direzione. Il progetto è una coproduzione di Fondazione Entroterre e Bertinoro Estate, La Risonanza, l’Associazione Hendel e Fundacja Krosnienska.

Seguirà domenica alle 6,07 nella Rocca di Bertinoro il concerto ‘Tra l’Italia e la Confederazione polacco-lituana’ con la Filatura di Musica, un progetto di Associazione Hendel e Fundacja Krosnienska im. Ignacego Paderewskiego, cofinanziato dal Ministero per la Cultura e il Patrimonio Nazionale della Repubblica Polacca attraverso il Fondo per la Promozione Culturale e dal Ministero della Cultura italiano. Il programma prevede composizioni di maestri polacchi e italiani della prima metà del XVII secolo, provenienti da tre importanti archivi musicali che rivestono grande importanza culturale per la Confederazione polacco-lituana.

Gli archivi appartengono tutti agli anni 1620 – 1650: il primo presenta musiche strumentali raramente eseguite da importanti compositori come Giovanni Valentini, Tarquinio Merula, Cesare Borgo e Andrzej Rohaczewski. La seconda fonte è riferita alla nota collezione ‘Canzoni e Concerti’ (1627) di Adam Jarzebski. Terza fonte sono le danze anonime dallo stimato Manoscritto di Polotsk (circa 1650). L’evento fa parte dei concerti ‘Ci vediamo all’alba’. Biglietto 7 euro (in prevendita on line su Vivaticket 8.20). Il biglietto comprende anche la colazione.

Rosanna Ricci