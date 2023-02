Classica al Mentore, ecco le Quattro Stagioni

Primo appuntamento stasera con la stagione musicale promossa dall’Associazione musicale Cesare Roveroni di Santa Sofia, alle 21 al Teatro Mentore, con l’esibizione dell’‘Orchestra senza spine’ che presenterà ‘Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. La formazione è un complesso sinfonico nato a Bologna nel 2013 sotto la direzione artistica di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, entrambi compositori e direttori d’orchestra.

Oggi la compagine emiliana conta oltre 450 talentuosi musicisti under 35, tutti provenienti da conservatori nazionali e internazionali. e vanta un repertorio di più di 500 produzioni tra musica classica di ogni genere, opera compresa. In dieci anni di vita, i Senzaspine hanno stravolto stereotipi e rivoluzionato la percezione comune della classica. Ad oggi, hanno all’attivo diverse collaborazioni con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico Dindo, Mario Brunello, Simone Alberghini, Domenico Nordio e Anna Tifu. Dal 2015, grazie a un bando del Comune di Bologna, l’Orchestra ha sede al Mercato Sonato, teatro di un intervento di rigenerazione urbana e culturale unico in Europa. L’attività dell’Associazione Senzaspine si avvale del sostegno di MiC, Regione, Comune di Bologna e di partner privati tra cui Fondazione Unipolis, Acri e Siae. Dall’estate 2021 l’Orchestra Senzaspine è stata scelta dai maestri Daniele Gatti e Luciano Acocella come orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione dell’Accademia Chigiana di Siena.

"Insieme al solista Daniele Negrini, ci saranno undici strumentisti ad arco e un clavicembalo. Suoneranno diretti dalla spalla dell’orchestra. Il repertorio che presentano è frutto di una scelta ben precisa, mia e del nostro presidente Vanni Crociani – spiega Elena Indellicati, coordinatrice dell’Associazione Roveroni –, cioè quella di portare sul palco del Mentore un’opera, le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, conosciuta e amata dal grande pubblico, ma mai proposta dal vivo nel nostro teatro. Il programma è pensato anche per avvicinare le giovani generazioni alla musica classica: i temi descrittivi e di facile fruizione accompagneranno gli ascoltatori nella riscoperta di un capolavoro musicale senza tempo".

Per i non abbonati: ingresso 15 euro; ridotto 12 (over 65 e under 27); ridotto per studenti Associazione Roveroni 10 euro (gratuito per under 14); studenti dell’I. C. di S. Sofia 7 euro (info e prenotazioni: 349.9503847).

Oscar Bandini