Claudia Aloisi presenta due suoi romanzi

Oggi alle 17 nella saletta polivalente del comitato di quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori in via Palareti 1bis, Forlì, verranno presentati i due romanzi di Claudia Aloisi ’Flavia’s end’ e ’Controluce’; due storie ambientate in Sardegna che hanno come protagonista la fotografa belga Estelle Moreau, che indaga su affascinanti misteri che hanno radici nel passato con filamenti che si allungano sul presente. Insieme all’autrice interverrà Jenny Laghi. Letture di Gabriella Morgagni.

Claudia Aloisi, nata a Forlì, è laureata in Lettere Classiche e insegna al liceo Classico Morgagni. Ingresso libero.