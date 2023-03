Claudia Bombardella Trio: il folk della natura

Sale sul palco del Forlimpopoli Folk Club, domani alle 17 in via Ghinozzi 3, Claudia Bombardella Trio. ‘Memoria degli alberi’, questo il titolo del concerto eseguito da Claudia Bombardella alla voce, sax baritono, clarinetti, fisarmonica, steel drum; Silvio Trotta alla chitarra, bouzouki, chitarra battente, mandolino, voce e Alessandro Bruni alla chitarra classica. Gli alberi, da sempre testimoni delle vicende umane, sciolgono il silenzio per coloro che si danno la pena di ascoltare. Un viaggio fra le radici del mondo che si intrecciano e lasciano emergere le memorie. I musicisti sono a servizio di questo bisogno di ricordare, dalle antiche tradizioni ai pensieri più attuali, per lasciare poi andare tutto ciò che non serve affinché si rinnovi il vivere e il sorridere alla vita. Claudia Bombardella è compositrice, polistrumentista, cantante, da circa 30 anni sviluppa la sua meticolosa e appassionata ricerca nello studio di svariati strumenti, la voce umana e il Taiji. Parallelamente alla ricerca Claudia sviluppa il suo talento come compositrice, scrive e arrangia le musiche per numerosi progetti e formazioni come la Volksoper di Vienna o l’orchestra Regionale della Toscana. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: www.musicapopolare.net.