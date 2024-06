Claudio Angelini: "Testimonial di Zattini?. Siamo stati ascoltati, hanno lavorato bene"

Claudio Angelini, direttore dell’associazione Città di Ebla, partner di gestione di EXATR insieme a Spazi Indecisi, cosa l’ha spinta a prestarsi come testimonial di Zattini nel corso della serata elettorale al teatro Il Piccolo?

"Ho accettato per diverse ragioni, in primis per il rispetto che nutro nei confronti di chi si occupa della cosa pubblica".

Tra le ragioni c’è anche apprezzamento per l’operato dell’amministrazione?

"EXATR, gestito da Città di Ebla e Spazi Indecisi, è frutto di una associazione temporanea di scopo con il Comune, per condividere il progetto di rigenerazione urbana e sociale. Questa amministrazione ha dimostrato di saper operare in equipe con il mondo del privato a vocazione pubblica: siamo stati messi in condizione di lavorare bene, siamo stati ascoltati e abbiamo condiviso le scelte fatte finora".

Ha apprezzato anche altre operazioni della giunta?

"Diverse. Ad esempio la chiarezza su contenitori culturali e relativi contenuti, l’arena estiva, il progetto ‘Un’opera al mese’ che ha reso vivo e fruibile il nostro patrimonio pittorico, la nuova vita della Fabbrica delle Candele. Non dimentichiamo che tutto questo è stato fatto in un quinquennio inimmaginabile, tra Covid e alluvione".

Guardiamo l’altra faccia della medaglia: il Covid ha portato con sé il Pnrr, una mole di fondi di cui le precedenti amministrazioni non disponevano.

"Vero, dunque un’ulteriore complicazione: molte risorse da spendere in poco tempo, con le difficoltà gestionali conseguenti. Ma, anche grazie alla macchina comunale, il lavoro svolto è stato poderoso e puntuale".

Ci sono anche aspetti che l’hanno convinta meno?

"Ci sono stati momenti di aspro confronto, ma basati su reciproca lealtà. La cosa più grave riguarda l’esito del bando per i finanziamenti triennali sulla cultura. Non ho visto la chiarezza strategica praticata in altri ambiti".

Molto dibattuto è lo spostamento dei quadri della collezione Verzocchi da palazzo Romagnoli a palazzo Albertini, lei cosa ne pensa?

"Sul piano del metodo ho le mie riserve, che però riguardano anche ciò che è stato fatto quando dalla Pinacoteca la collezione venne spostata a palazzo Romagnoli. Perché la Verzocchi possa diventare una collezione che sprigioni tutta la sua forza narrativa occorrono tre cose: un qualificato curatore esterno, spazi contigui per temporanee, workshop, incontri, performance, e un dialogo proficuo con la Fondazione, oltre che con altri importanti spazi artistici creati per raccontare il lavoro, penso al MAST di Bologna".

Grazie al concorso per artisti contemporanei presieduto dal discusso critico d’arte Camillo Langone, la collezione Sarà arricchita di nuovi quadri. È un segno di dinamismo?

"Estendere la collezione ha senso, ma veramente nel 2024 siamo legati solamente al dispositivo pittorico? E gli altri linguaggi non li consideriamo? Le scelte vanno fatte decidendo se c’è interesse a confrontarsi e interagire con il sistema dell’arte a livello quantomeno nazionale. Quelle fatte finora non vanno in questa direzione e lasciano la Verzocchi relegata a una dimensione provinciale. Il dibattito sul contenitore viene dopo".

Ha detto di non aver votato per Zattini 5 anni fa. Perché?

"Perché apprezzai molto il lavoro della giunta Balzani e questo mi portò a pensare che ci potesse essere una continuità".

Alle ultime amministrative ha votato per il centrodestra?

"Rispondere non aggiungerebbe nulla a quanto ho già detto. Io ho a cuore lo sviluppo culturale della città e mi oriento sempre verso chi dimostra un livello di confronto che miri a questo".

L’aver fatto da testimonial alla serata pro Zattini le ha attirato delle critiche?

"Molte, e anche insulti da persone che ritengo superficiali. In altri casi mi è stato chiesto di spiegare la mia scelta: l’ho fatto volentieri, senza pretendere di convincere nessuno. Lo rifarei".

Pro a parte, però, durante la serata ha omesso i contro.

"Non era la sede per criticare, ma per ringraziare. C’è tempo per affrontare le criticità in chiave costruttiva. Io, come operatore culturale che ha fatto importanti investimenti sulla città, dall’amministrazione Zattini mi sono sentito rispettato. Sembrerebbe scontato ma non lo è".

Sofia Nardi