Clauser, ideatore di Sasso Fratino, ha spento 106 candeline

Ha compiuto 106 anni il 23 ottobre Fabio Clauser l’ideatore di Sasso Fratino e decano dei forestali italiani. "Gli anni pesano – dice al telefono –, ma sto bene. Non mi lamento". Radici trentine, fin dal secondo dopoguerra Clauser ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio. È stato direttore del Parco nazionale dello Stelvio, dirigente del Ministero agricoltura e foreste, amministratore dell’azienda statale foreste demaniali nell’Appennino tosco-romagnolo dal 1955 al 1973 e dal 1993 al 2003 consigliere del Parco nazionale. Grazie a lui e all’aiuto fondamentale di Mario Pavan e Pietro Zangheri, fu istituita nel 1959 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino, la prima in Italia, che ha ricevuto il Diploma del Consiglio d’Europa nel 1985 e dal 2018 Sasso Fratino è diventato patrimonio naturale dell’umanità. Clauser è da sempre un punto di riferimento per chi ha abbracciato la professione del forestale, ha sempre cercato una conciliazione tra le esigenze produttive e quelle conservatrici, ma difende da sempre le foreste e i boschi da azioni distruttive. Ha pubblicato più di cento articoli su riviste specializzate, e tre libri. Oggi vive a Firenze con la figlia Marina.

o.b.