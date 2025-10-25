Il Bologna dei sorrisi

CronacaClauser, ideatore di Sasso Fratino, ha spento 106 candeline
25 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Clauser, ideatore di Sasso Fratino, ha spento 106 candeline

Ha compiuto 106 anni il 23 ottobre Fabio Clauser l’ideatore di Sasso Fratino e decano dei forestali italiani. "Gli anni...

Ha compiuto 106 anni il 23 ottobre Fabio Clauser l’ideatore di Sasso Fratino e decano dei forestali italiani. "Gli anni pesano – dice al telefono –, ma sto bene. Non mi lamento". Radici trentine, fin dal secondo dopoguerra Clauser ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio. È stato direttore del Parco nazionale dello Stelvio, dirigente del Ministero agricoltura e foreste, amministratore dell’azienda statale foreste demaniali nell’Appennino tosco-romagnolo dal 1955 al 1973 e dal 1993 al 2003 consigliere del Parco nazionale. Grazie a lui e all’aiuto fondamentale di Mario Pavan e Pietro Zangheri, fu istituita nel 1959 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino, la prima in Italia, che ha ricevuto il Diploma del Consiglio d’Europa nel 1985 e dal 2018 Sasso Fratino è diventato patrimonio naturale dell’umanità. Clauser è da sempre un punto di riferimento per chi ha abbracciato la professione del forestale, ha sempre cercato una conciliazione tra le esigenze produttive e quelle conservatrici, ma difende da sempre le foreste e i boschi da azioni distruttive. Ha pubblicato più di cento articoli su riviste specializzate, e tre libri. Oggi vive a Firenze con la figlia Marina.

o.b.

