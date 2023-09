Clinica mobile, oltre 150 persone per la prevenzione cardiologica

Clinica mobile per screening gratuiti ed educazione alla prevenzione in piazza Saffi. Sono oltre 150 le persone che ieri, a Forlì, hanno partecipato all’appuntamento di ’Tieni in forma il tuo cuore’, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare. La tappa forlivese della manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata promossa dalla Regione Emilia Romagna e organizzata dall’Ausl Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco e Associazione cardiologica forlivese, in collaborazione con Istituto Oncologico Romagnolo, Lilt e Viva! Forlì. Medici e infermieri dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì, diretta dal prof Marcello Galvani, hanno sottoposto oltre 150 forlivesi di ogni età, all’interno di una clinica mobile composta da un automezzo attrezzato, a tre diversi tipi di check-up gratuiti. Erano presenti all’iniziativa anche l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini.