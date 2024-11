’Clown Spaventati Panettieri’: ecco le domeniche per famiglie

Prende avvio al Teatro Testori in via Amerigo Vespucci 13 la nuova rassegna per grandi e piccoli ’Le domeniche per le famiglie’ con il Collettivo Clown formato dal duo Andrea Meroni e Francesco Zamboni. Alle 16 sarà in scena ’Clown Spaventati Panettieri’, uno spettacolo ’tout public’ dove il linguaggio clown incontra giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica e il grande numero finale della pizza in faccia. Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei panettieri. ‘Clown Spaventati Panettieri’ ha toccato quasi tutte le regioni italiane, e ha viaggiato in Europa, fino ad approdare in Cina nel 2017 con una lunga tournée. Lo spettacolo è stato finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival, al Festival nazionale di Teatro Ragazzi di Padova e vincitore del Premio Gian Damiano al Festival Internazionale Lunathica. Biglietti: posto unico 6,50 euro (acquisti on-line su Vivaticket)

Posto unico 7,50 euro (acquisti in cassa). Info e prenotazioni 0543.722456; 375.8349548; progetti@teatrotestori.it.

Prevendita su Vivaticket.