Club Bologna e ’Sportilia’ ospiti su Rai 2

Tra gli ospiti della Domenica Sportiva, stasera su Rai 2 alle 22.40, ci saranno alcuni componenti del Premio nazionale Sportilia e del Club Forza Bologna di Santa Sofia con i rispettivi presidenti Franco Aleotti e Giampaolo Bardi. La delegazione santasofiese è stata invitata in quanto il Club Bologna è tra i più attivi della Romagna e quest’anno festeggerà anche la promozione in Champios League dei rossoblu. Un rapporto sempre più forte quello del Bologna con il paese della val Bidente in quanto nel mese di luglio partirà anche il primo campus estivo del Bologna Football Club Academy grazie alla collaborazione con il Consorzio Living Romagna, Asd Santa Sofia, Rigenera, Village Sporting Club e Pro loco. A sua volta il Premio Sportilia ‘sport e non solo’, giunto alla 26ª edizione, ideato per valorizzare in particolare la classe arbitrale, ma anche il mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e molto conosciuto a livello nazionale, quest’anno è l’8 luglio.

o.b.