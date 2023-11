Club Hermitage: 13mila euro agli artigiani e alla Madonnina del Grappa

Continuano gli esempi concreti di solidarietà rivolti alle comunità colpite dall’alluvione del maggio scorso. Tra le tante azioni benefiche messe in campo, c’è quella intrapresa subito dopo l’evento dal ‘Club Hermitage’. Il sodalizio di auto d’epoca di Forlì ha avviato una raccolta fondi denominata ‘Fango solidale’ che ha coinvolto i soci e altri amici del club.

"Quando abbiamo lanciato l’iniziativa – afferma il presidente Aldino Benedetti – abbiamo coinvolto l’assessora comunale di Forlì alle Politiche per le imprese Paola Casara e il mondo dell’associazionismo, in particolare il presidente della Confartigianato di Forlì Luca Morigi. L’obiettivo condiviso era di donare il ricavato a comunità di cittadini e al mondo dell’artigianato colpito dagli effetti della calamità, con una attenzione specifica al mondo delle auto".

Complessivamente sono stati raccolti 12.970 euro, la cui distribuzione è stata completata in questi giorni.

A beneficiare dei sostegni sono state in particolare 11 realtà artigianali (officine, carrozzerie, gommisti) del territorio e la Casa famiglia Opera Madonnina del Grappa a Galeata, tutte colpite dagli effetti dell’alluvione, sia per inondazione, sia per problemi legati alle frane.

Gli artigiani sono stati tutti visitati personalmente da una delegazione dell’associazione. "Siamo consapevoli che la nostra è una piccola goccia di solidarietà nel mare dei danni subiti – sottolinea in conclusione il presidente Benedetti – ma abbiamo pensato di dare il massimo contributo che potevamo esprimere e abbiamo appurato che l’impegno e il pensiero stesso sono stati apprezzati degli artigiani del mondo automobilistico. Forlivesi che aiutano altri forlivesi. Pensiamo sia un segnale importante".

o.b.