Club House Italia, approvato il nuovo contratto integrativo

È stato approvato a maggioranza il nuovo contratto integrativo aziendale di Club House Italia, impresa forlivese che si occupa di produzione di beni di arredamento di lusso. "Le parti salienti – spiegano le Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria – sono il rafforzamento delle relazioni sindacali, 8 ore di permessi aggiuntivi a chi esaurisce ferie e permessi nell’anno, 32 ore di permesso aggiuntive per l’effettuazione di visite mediche per sé e i familiari, altre 32 ore di permesso aggiuntivo per dipendenti affetti da malattie oncologiche e degenerative croniche".

Il nuovo contratto prevede anche "la possibilità di gestire i ritardi in entrata (per una volta a settimana) senza incorrere in sanzioni disciplinari, in una sorta di flessibilità oraria in ingresso, anticipo del 30% del Tfr per motivi personali, riconoscimento economico per tutto il tempo di percorrenza in caso di trasferta, aumento del buono pasto e a un premio variabile di 500 euro massimo all’anno".

"L’intesa raggiunta – spiegano i sindacati – dà buone speranze sul futuro dello stabilimento, che solo pochi anni fa aveva aperto uno stato di crisi che aveva messo a rischio l’occupazione, determinando una procedura di concordato preventivo ancora in essere e che auspichiamo si concluderà a fine 2025 nel migliore dei modi. L’intesa dà riconoscimenti normativi ed economici ai dipendenti, anche grazie ai risultati raggiunti nei diversi comparti dell’azienda, e migliora la gestione dei tempi personali dei lavoratori, oltre ad offrire una contenuta ridistribuzione economica".

