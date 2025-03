Cna, al via il corso di alta formazione cinematografica

Ultimi giorni per iscriversi all’attività di alta formazione nel settore cinematografico e audiovisivo che quest’anno ha posto il focus sulla sceneggiatura: un approfondito percorso organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna e finanziato dalla Regione, che si terrà a Forlì per imparare le tecniche di scrittura nel cinema e nella tv, a cui si accederà tramite prova di selezione questo martedì. Il corso, attraverso 240 ore tra aula e laboratori pratici, permetterà di apprendere le diverse strutture narrative e gli strumenti di scrittura per serie, fiction e documentari. Al termine, ogni partecipante avrà realizzato un progetto di scrittura per cortometraggio, serie fiction o documentario, avendo la possibilità di sperimentare in modo pratico una propria stesura di sceneggiatura. Condotto da docenti e professionisti esperti in materia come Matteo Lolletti di Sunset Studio, il corso vedrà l’intervento anche di Anita Rivaroli, nota sceneggiatrice e regista. Per informazioni e iscrizioni, Gloria Campanini: g.campanini@cnafoer.it; Jessica Piraccini: piraccini@cnafoer.it.

Proprio in questo periodo si consolida la rappresentanza Cna nell’ambito del settore cinema e audiovisivo: con l’assemblea elettiva, tenuta nei giorni scorsi, si è costituita per la prima volta una presidenza provinciale a rappresentare il settore, andando così a ufficializzare il gruppo informale che si è creato e rafforzato nel corso degli anni. Alla presidenza è stata confermata Lisa Tormena della casa di produzione Sunset di Forlì.

