Cna, al via il progetto ‘Green’ per le imprese

È stato presentato ieri da Cna Forlì-Cesena, presso la sede di via Pelacano, il nuovo progetto ‘Cna Green‘, che si pone l’obiettivo di offrire alle Pmi diverse soluzioni per la transizione ecologica a fronte delle difficoltà del nuovo quadro economico.

"Il costo materie prime e in particolare dell’energia ha subìto nell’ultimo periodo rincari mai visti prima", ha spiegato Danila Padovani, responsabile Cna produzione, ricordando come una recente indagine di Cna nazionale abbia appurato che "per il 65,5 per cento delle imprese il caro energia rappresenta la principale minaccia per la crescita". Di qui l’intenzione di "accompagnare le aziende nella transizione ecologica, sviluppando vari progetti sull’ecosostenibilità", tra cui lo sviluppo di comunità energetiche, il riutilizzo delle materie prime e la formazione sull’economia circolare.

Il primo strumento che verrà presentato sarà quello della diagnosi energetica, per i promotori vero punto di partenza per l’efficientamento. "Le imprese italiane sprecano mediamente tra il 10 e il 21 per cento dell’energia consumata, un dato che fino a pochi anni fa pesava solo marginalmente sui bilanci, mentre oggi la situazione è purtroppo cambiata – ha detto l’energy manager Andrea Zanfini –. La diagnosi energetica diventa dunque uno strumento essenziale per ‘fotografare’ la situazione di un’impresa dal punto di vista dei vettori energetici che consuma". Insomma, un’accurata analisi che consente di appurare "come si posiziona l’azienda rispetto ai suoi principali competitor" e constatare "le principali criticità dal punto di vista energetico", al fine di "individuare obiettivi di miglioramento". La diagnosi energetica è inoltre propedeutica alla partecipazione ai bandi finalizzati al sostegno di investimenti per l’efficientamento energetico, di prossima uscita in Regione.

Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena, si è soffermato sulla ‘mission’ della confederazione: "La transizione ecologica è una strada non più procrastinabile, ma questi cambiamenti non possono essere insostenibili per le imprese. Per questo vogliamo lavorare a livello di lobby politica affinché le imprese siano coinvolte nel processo". Il presidente ha ringraziato le quattro aziende associate a Cna, appartenenti a settori tra loro molto diversi, interessate nella realizzazione di diagnosi energetiche ‘pilota’: la Pasticceria Orchidea e il Centro Dentistico Romagnolo (forlivesi), Stampare (cesenate) e Nanni Ottavio (savignanese). Matteo Zanchini, responsabile Cna installazione impianti, ha dichiarato che l’associazione "porterà avanti un’azione di sensibilizzazione verso il decisore politico, anche per ragionare sulla prospettiva della creazione di comunità energetiche sul territorio".

Stefano Baudino